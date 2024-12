Per chi se lo è perso dal minuto 37 e 11 secondi al link : https://www.raiplay.it/video/2024/12/Magic-Christmas—Ogni-Giorno-e-Natale-f4da95d1-31b6-4827-a3d7-b5472b6b06dc.html?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_MagicChristmas-OgniGiornoeNatale.&wt oggi pomeriggio, 23 dicembre, la magia di Alassio Chrismas Town è stata protagonista su Rai 2 nella trasmissione “Ogni Giorno è Natale”. Condotto da Anna Falchi e scritto dall’autore alassino Andrea Iannuzzi, il programma racconta la magia del Natale attraverso il tradizionale pranzo festivo ed è arricchito da un viaggio emozionante attraverso luminarie, presepi, ricette e tanto altro che le più belle città d’Italia sanno regalare.

Un posto d’onore è stato riservato alla Città del Muretto, di cui sono stati mostrati i luoghi simbolo, le vie dello shopping e le iniziative in corso in questo periodo di festa, dal mitico Cimento Invernale di Santo Stefano, ad Arte del Natale, il mercatino natalizio con laboratori per bambini in corso in Piazzetta Beniscelli, al grande evento di FootGolf in spiaggia con i campioni dello sport in programma il giorno dell’Epifania, a molto altro ancora.