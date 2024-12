Il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Brigata Andrea Paterna, ha fatto visita al Comando Provinciale di Alessandria per lo scambio degli auguri natalizi in vista delle prossime festività.

Al comando della Legione dal mese di luglio, il Generale Paterna ha voluto portare il proprio saluto ai Carabinieri alessandrini, per stringere rapporti sempre più solidi e vivi, continuando a conoscere personalmente gli uomini e le donne che periodicamente vengono assegnati all’articolata e complessa struttura alle sue dipendenze.

«Il Natale ci porta a vivere un momento di serenità» ha dichiarato il Generale Paterna durante il discorso ai Carabinieri delle Compagnie e delle Stazioni della provincia «e quando siamo sereni ci approcciamo alla vita in maniera diversa, con più lucidità, dando il giusto valore alle cose. Noi affrontiamo quotidianamente momenti difficili ed è anche grazie alla serenità se possiamo offrire con maggiore professionalità il nostro aiuto a chi ne ha bisogno. La gratificazione che proviamo» ha aggiunto «è la gioia che vediamo negli occhi degli altri, quando rendiamo felici gli altri, sono quei momenti in cui soddisfiamo un’esigenza altrui, così come dovrebbe essere ed è la nostra missione istituzionale».

La visita si è conclusa con gli auguri di Buon Natale che il Generale Paterna ha rivolto ai presenti e alle loro famiglie, con la preghiera di estendere a tutti i Carabinieri della provincia il messaggio di unione e solidale partecipazione alle imminenti festività.