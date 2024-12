Da tanto tempo non incontro un amico …

… Poi, all’improvviso un manifesto con un nome

GIANFRANCO ODDONE

quest’amico è stato un bravo pittore, formatosi in tanti anni di pennelli per concludere la carriera di artista con gli inseparabili martello e scalpello.

Le sue opere, create fra tavolozza e pennello, hanno subito una naturale trasformazione per cui da un’impronta piuttosto impressionista, si è evoluta lentamente, per arrivare ad oggi con l’impiego esclusivo della spatola.

La fantasia, per Franco, non s’è fermata. Anzi ha proseguito attraverso le figure scolpite, create con diversi materiali: dal legno al ferro senza distinzioni di sorta, sempre attento a diffondere i suoi lavori. Lo ricordo quando scrivevo i pittori son tornati in occasione del permesso ottenuto ad esporre in piazza Garibaldi: Sotto l’orologio, ormai son sistemati,/ nella piazza più grande della città,/ i pittori son ritornati, con i lor dipinti, nell’estate approntati./ Qual grande novità!? …. / È l’arte a far da padrone./ Ciascun dalla propria parte,/ il talento qui s’ espone./ Son bravi questi pittori,/portan un po’ di movimento,/ infine, sono i lor colori/ a trarne giovamento./ Tanti i volti conosciuti, è grande gioia rivedere, tutti gli artisti son benvenuti:/ Alessandria v’accoglie con piacere./Questi son personaggi estrosi!/ Han tele vecchie, nuove esposte;/ ai clienti portentosi,/son lì, a far la posta, in un mondo ormai inesistente….

Franco Montaldo