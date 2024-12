Ormai da qualche mese la Polizia Locale di Tortona ha aderito, come obbligo di legge, alla piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali di PagoPA) per la spedizione delle violazioni al Codice della Strada non pagate. In questi mesi sono state numerose le telefonate e gli accessi agli uffici per verificare se fosse corretto che il QR Code portasse al pagamento di un importo maggiore rispetto a quello indicato sull’avviso lasciato sul parabrezza dei mezzi e sul verbale della contravvenzione.

Per questa ragione proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La piattaforma SEND, una volta ricevuto il flusso delle sanzioni, provvede automaticamente a tentare di notificare al destinatario la sanzione in formato digitale tramite diversi canali: dalla propria posta elettronica certificata oppure ricevendo un avviso di cortesia sull’app IO, con un’email o un sms. Se la notifica digitale va a buon fine si pagherà l’importo previsto in fase di spedizione, tuttavia se la ricerca dell’identità digitale del soggetto non va a buon fine, cioè se il cittadino non ha indicato la propria pec o non ha scaricato l’app IO, il sistema procede alla notifica cartacea della sanzione caricando sulla procedura ulteriori costi (10 euro circa) per l’attività di Poste Italiane, aggiornando automaticamente l’importo dell’avviso di pagamento (QR code) senza che si possa aggiornare l’importo già stampato in fase di lavorazione dal Comando di Polizia Locale.

Per questo motivo gli importi proposti in fase di pagamento possono essere diversi da quelli indicati sull’avviso cartaceo o sul verbale; scaricando l’app IO sul proprio smartphone o registrando il proprio indirizzo pec sul portale INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) si possono evitare ulteriori costi per la notifica che non dipendono dall’Amministrazione Comunale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la seguente pagina web:

https://notifichedigitali.pagopa.it/it/cittadini

