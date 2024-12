Raggiungere l’obiettivo Zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 ha spinto in modo esponenziale la domanda di biogas e combustibili alternativi. Il settore ha di fronte a se’ sfide senza precedenti, che si devono vincere in breve tempo: aumentare la produzione, continuare a innovare le performance tecnologiche, migliorare le infrastrutture.

Su questi argomenti a Novembre Entsorga ha portato la sua esperienza in due congressi strategici per il settore delle energie rinnovabili: il Summit europeo sul futuro del biogas 2024 organizzato dall’EBA (European Biogas Association) a Barcellona, dove è stato invitato il nostro AD, G.F. Galanzino.

Questi gli argomenti al centro del Summit europeo sul futuro del biogas 2024 organizzato dall’EBA (European Biogas Association) a Barcellona, che riunisce i massimi esperti dell’intera filiera della digestione anaerobica e della produzione di energia rinnovabile attraverso il biogas.

Previsto anche un intervento del nostro AD, G.F. Galanzino, che ha raccontato quanto abbiamo imparato in questi anni sulla produzione di biogas ed energie rinnovabili a partire dal trattamento dei rifiuti organici.

Nelle diverse sessioni del Summit presentati anche approfondimenti sulle attuali politiche e normative, i progressi fatti nell’utilizzo di combustibili alternativi nel settore dei trasporti, comprese le applicazioni marittime, oltre che il percorso compiuto per ridurre la dipendenza europea dal gas russo e molto altro ancora.