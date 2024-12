Natale si avvicina e le iniziative organizzate dal Comune di Valenza per attendere

le feste con trepidazione per le vie della città sono giunte al terzo weekend di

eventi e di attività.

Si incomincerà sabato 14 dicembre con una serie di appuntamenti dedicati a

grandi e piccoli. Per tutto il giorno in Piazza Gramsci sarà collocato lo scivolo

gonfiabile per il divertimento dei bambini.

Dalle ore 16.00 l’intrattenimento sarà a cura dei Los Papatachos che suoneranno

per le vie del centro in uno speciale concerto itinerante.

Dalle 17.00 si proseguirà con “La Via dell’Oro”, aperitivo a tema, che si svolgerà

presso i bar aderenti all’iniziativa.

Ultimo appuntamento della giornata sarà alle ore 19.30 presso il Palazzetto dello

Sport per un brindisi prima della partita di Volley Negrini CTE Acqui Terme del

campionato di Serie A3.

Il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio spiegano: “Le iniziative

dedicate al Natale 2024 sono state organizzate pensando in particolare al

territorio. In primo luogo alla nostra città, favorendo il commercio locale,

richiamando per le vie del centro cittadini, e non solo, attratti dalla possibilità di

fare acquisti natalizi in un’atmosfera di festa e con un intrattenimento sempre

vario nel corso delle settimane. Pensare al territorio vuol dire anche fare squadra

con altre realtà locali. Ed è quello che il Comune di Valenza ha fatto con il

Comune di Acqui Terme organizzando un brindisi augurale con i prodotti

enogastronomici di eccellenza, simbolo dei due territori. Sarà, quindi, questa

l’occasione per apprezzare il meglio di Valenza e di Acqui Terme in un

programma condiviso di promozione e valorizzazione dei due comuni della

provincia di Alessandria.”

Domenica 15 dicembre il divertimento proseguirà in Piazza Gramsci, dove per

tutto il giorno, tornerà lo scivolo gonfiabile dedicato al divertimento dei più piccoli.

Al pomeriggio sarà la volta dell’intrattenimento musicale con una selezione di

brani dedicati al Natale: in Piazza Verdi, dalle ore 16.00 si esibirà il gruppo Le note

sui registri e, in Piazza Gramsci, dalle ore 18.00 sarà la voce di Luana Stoico a

interpretare canzoni sotto l’albero.

