Il Presepe storico del Movimento Cristiano Lavoratori – che ha oltre 50 anni – allestito in piazza della Gambarina in collaborazione con Comune di Alessandria e Museo Etnografico – Tema del Presepe 2024: il Natale di Paglia. Benedizione del Presepe martedì 17 dicembre ore 19, impartita da Mons. Ivo Piccinini.

Il presepe del Movimento Cristiano Lavoratori ha radici negli anni Settanta del secolo scorso, quando ogni anno veniva allestito nell’atrio della stazione ferroviaria a cura di un gruppo di appassionati ferrovieri aderenti al Movimento. Il MCL infatti nasce in Alessandria nel 1973 presso il convento dei frati cappuccini e il suo primo Presidente è stato Bruno Paradiso. La tradizione fu proseguita dai Presidenti provinciali del Movimento, Alberto Milanese, Luigi Cagnoli, Giuseppe Cotroneo e Alfonso Conte.

Solamente per alcuni anni, a seguito di atti di vandalismo e il furto di alcune statue, il presepio non fu allestito, ma la tradizione è ripresa nel Natale 2007, quando, dotato di una sua autonoma capanna, è stato collocato in piazza della Libertà, lato via Dante, davanti all’ex Banca d’Italia.

Da lì in avanti si è sempre esposto nel periodo che va dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, fino alla Candelora, il 2 di febbraio. Prima in piazza della Libertà, poi in piazzetta della Lega, infine in piazza Giovanni XXIII davanti alla Cattedrale di Alessandria. Dal 2013 al 2018, il presepio MCL è stato allestito a Basaluzzo, grazie alla disponibilità del sindaco Gianfranco Ludovici.

Anche quest’anno con il patrocinio del Comune, la preziosa collaborazione del Sindaco Giorgio Abonante – che il Movimento ringrazia per la sensibilità -, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo della Gambarina, il Presepio viene nuovamente allestito. Lo si potrà ammirare proprio in piazza della Gambarina, nello spiazzo prospiciente via Mazzini, in uno slargo che sembra fatto apposta per accogliere il simulacro della Natività di Cristo.

Come succede da alcuni anni, il Presepio MCL avrà un tema: Il Natale di Paglia.

La rappresentazione di ciò che succedeva nelle povere case dei contadini della campagna alessandrina alla Vigilia di Natale, quest’anno – dopo un lungo tempo di silenzio teatrale – riprende a Valle San Bartolomeo, a cura di Ferruccio Caviggiola, mentre la sua riduzione radiofonica verrà trasmessa da Radio BBSI e da Radio Voce Spazio nel periodo natalizio all’interno del contenitore di Piercarlo Fabbio, La mia cara Alessandria.

Nel presepio campeggia un manifesto storico del Natale di Paglia del 2001, quando la rappresentazione scenica si era tenuta sul palcoscenico del Teatro Comunale. Un ricordo e un auspicio, che il Teatro possa al più presto riaprire.

“Possiamo ormai considerare il nostro Presepio un allestimento storico, una tappa di quel giro dei presepi che si fa nelle Chiese per ammirare la capacità degli uomini di ricordare con la propria fantasia, con espressa creatività, la nascita di Gesù – dichiara il Presidente Provinciale MCL Piercarlo Fabbio –, ma è anche la testimonianza di come il Movimento non voglia perdere contatto con le proprie radici. Possiamo però anche ragionare in termini di essenzialità, se pensiamo ai cento anni del Gelindo che corrono quest’anno e all’accoppiamento con un’altra tradizione, quella del Natale di Paglia.”.

“Come Amici del Museo della Gambarina, contribuiamo al Presepe di Città con il richiamo ad una nostra realizzazione teatrale – spiega la Presidente onoraria Elena Garneri –. Il Natale di Paglia quest’anno riprende sul palcoscenico, ma concettualmente non è mai stato interrotto, grazie alla radio e ai giovani del Museo.”

Il Presepe, già ora approntato e visibile in piazza della Gambarina, sarà benedetto il 17 dicembre 2024 alle ore 19:00 da Mons. Ivo Piccinini. Siete invitati a presenziare al breve momento di incontro con la Santa Natività.