I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre sono intervenuti nel comune di Villalvernia per un crollo di un’abitazione fatiscente in via Passalacqua per chiudere la strada di accesso alla casa. Nel pomeriggio, invece sono intervenuti nel Comune di Cerreto Grue per un incendio di una canna fumaria.

