Ancora una volta due importanti realtà associative di Oneglia e di Porto Maurizio, rispettivamente rappresentate dal Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dal Circolo Borgo Cappuccini, uniscono le proprie forze e finalità per realizzare una nuova edizione super “la tredicesima” di Babbo Natale Sub.

L’evento è in programma martedì 24 dicembre p.v. nel porto di Oneglia – calata G.B. Cuneo con inizio alle ore 17,00 e fruisce del patrocinio e sostegno del Comune di Imperia e Marina di Imperia e la partecipazione degli amici del Gruppo subacqueo Scapussen, ai quali è demandato l’onore e l’onere di far arrivare dal mare, su una slitta galleggiante, Babbo Natale trainato da sei renne marinare.

L’animazione musicale sarà a cura di Dj Tex che proporrà musiche a tema natalizio mentre la parte dolciaria è demandata ai volontari di Ineja Food con la tradizionale cioccolata calda, panettone e pandoro per augurare a tutti gli imperiesi un Felice Natale e Anno Nuovo.

Una volta arrivato in banchina Babbo Natale coadiuvato dalle amiche renne provvederà a distribuire a tutti i giovani presenti dolci e caramelle, fino ad esaurimento scorte.

Ringraziamo anticipatamente le realtà economiche che hanno contribuito per la realizzazione della manifestazione rappresentate da Nordiconad e Bahlsen.

Un invito a partecipare numerosi, come per il passato, per condividere un piacevole momento di socialità e divertimento.