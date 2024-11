L’appuntamento è per il 22 novembre alle ore 21, in Castello, la location scelta da alcuni anni per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Con un ospite d’eccezione, l’attrice Lucilla Giagnoni che presenterà il suo spettacolo “Le mille e una notte: Sharazade”.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. E ogni giorno, con una frequenza che diventa spesso un’escalation, si ha notizia di violenze a carico delle donne. Diffusa in forme diverse in tutti i Paesi comporta costi umani, sociali ed economici altissimi. Il fenomeno si manifesta in vari modi, dalle violenze domestiche ai matrimoni forzati, dalle molestie sessuali alla prostituzione, fino alle mutilazioni genitali.

Il Cantiere Cultura, la Biblioteca e l’Amministrazione comunale nell’ambito del programma di sensibilizzazione propone lo spettacolo teatrale in castello patrocinato dall’associazione Me.dea Centro antiviolenza di Alessandria la cui Presidente, Sarah Sclauzero, è stata nominata Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella. Una serata attesa non solo per l’importanza che riveste ma, soprattutto, per il messaggio che vuole essere veicolato.

Lucilla Giagnoni, straordinaria interprete del nostro tempo, ha frequentato la Bottega di Gassman a Firenze con Vittorio Gassman e l’attrice francese Jeanne Moreau. Ha lavorato con Luigi Squarzina, Franco Piavoli, Nicola Campogrande, Alessandro Baricco, Paola Borboni, Giuseppe Bertolucci, Sebastiano Vassalli Marco Ponti, Alessandro Benvenuti, Telmo Pievani, Alessio Bertallot, Fabrizio Bosso e il suo quartetto, Antonella Ruggiero e con l’orchestra e i registi del Teatro Regio di Torino, solo per citarne alcuni. Autrice di trasmissioni radiofoniche RAI e per la Radio svizzera, insegna teatro, comunicazione, narrazione collaborando con scuole come la Holden di Torino e con diverse scuole di formazione per manager.

Durante il primo lock down (2020) Giagnoni ha letto in video streaming tutti i 100 canti della Divina Commedia, diventando così la prima artista al mondo ad averli interpretati integralmente in video. Nel 2021 sono stati mandati in onda da Rai 5 col titolo “Vespri danteschi” e ora su Raiplay. Dal 2016 è direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara riaperto dopo 20 anni di chiusura, oggi centro culturale di teatro, musica, danza, cinema, scuole e un punto di riferimento cittadino.

Un’artista straordinaria e poliedrica che presenterà Le Mille e una Notte Shahrazade” accompagnata dalle musiche originali di Paolo Pizzimenti. Un percorso nello sconfinato labirinto narrativo de Le mille e una notte, il testo arabo più celebre in Occidente raccontato da una voce femminile, Shahrazàde cioè colei che apre le porte del libro mirabile che ci guida per mano e ci fa osare nella strada degli errori.