Aromatica in versione Off prosegue il suo viaggio di valorizzazione del territorio e delle eccellenze liguri. Dopo la rilevante partecipazione a OliOliva – con un apprezzato stand di promozione, anche istituzionale, e la presentazione di un graditissimo cooking show a 4 mani a cura degli chef Roberto Ferro dell’Hotel Diana Majestic di Diano Marina e Davide Tacca dell’Hotel La Baia di Diano Marina– la prossima destinazione sarà Torino per partecipare, da venerdì 22 a sabato 24 novembre, ad AnciOff, all’interno del Villaggio dei Comuni italiani, in Via Roma, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo.

L’iniziativa vedrà la presenza di oltre 80 Comuni, dei coordinamenti regionali di ANCI, delle Città metropolitane e di numerosi attori del turismo e della cultura, da tutta Italia. Aromatica, con il Comune di Diano Marina, avrà uno degli stand promozionali confermando il suo ruolo di ambasciatore delle eccellenze gastronomiche e naturalistiche della Riviera ligure di ponente. Il centro torinese sarà quindi un’importante vetrina anche per Diano Marina e per tutto il Golfo Dianese.

Nello stesso contesto, insieme ad Euroflora 2025, sabato 23 novembre, alle ore 15.00, presso UrbanLab, Aromatica sarà anche protagonista di un meeting, dal titolo “Euroflora e Aromatica, in primavera appuntamenti da non perdere in Liguria”, aperto al pubblico, nel corso del quale verranno presentate congiuntamente le due manifestazioni.

La collaborazione con Euroflora 2025 – già iniziata a Aromatica 2024 – rappresenta un’opportunità straordinaria per proiettare l’evento dianese, Diano Marina e il Golfo Dianese sul palcoscenico internazionale della manifestazione genovese, dove si potrà valorizzare il territorio quale meta privilegiata per il turismo esperienziale e sostenibile.

Prenotazioni: https://prenotazioni.e23.it/events/96/



“Con il supporto operativo e logistico di GM – commenta il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi – porteremo a Torino i profumi e i sapori della Liguria, unendo tradizione, innovazione e un’identità territoriale unica. Con Aromatica Off costruiamo un ponte tra realtà territoriali, un’occasione per stringere nuove collaborazioni e promuovere Diano Marina, le sue eccellenze agroalimentari e il suo straordinario patrimonio turistico e culturale”.

