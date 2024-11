Diano Marina, 28 novembre 2024 – Una giornata speciale per Vanda Fadelli, che oggi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. La comunità di Diano Marina si è stretta attorno alla signora Vanda per celebrare questo importante anniversario con affetto e gratitudine.

A rendere omaggio alla centenaria sono stati il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, accompagnato dall’Assessore Sabrina Messico e dal Consigliere Gianluca Gramondo. La visita è stata un momento di grande emozione, non solo per la festeggiata, ma anche per i rappresentanti dell’amministrazione comunale – che hanno voluto sottolineare l’importanza di questo traguardo con un gesto simbolico – e naturalmente per la famiglia.

Durante l’incontro, il Sindaco ha espresso le sue congratulazioni a Vanda, sottolineando il significato di un secolo di vita vissuta in un’epoca di grandi cambiamenti storici e sociali. Nata nel 1924, Vanda è stata un’attiva commerciante dianese, con il suo negozio che in molti ricorderanno per gli oggetti Swarovski in vendita in corso Roma. La figlia, Ornella Campogrande, mostra fiera ed emozionata le foto della mamma centenaria, ripercorrendo gli anni in cui i dianesi affollavano l’attività di famiglia, che ha chiuso nei primi anni ’90.

Questo traguardo non è solo motivo di orgoglio per la signora Vanda e i suoi cari, ma anche per l’intera città, che oggi celebra una delle sue figure più longeve e rappresentative. A Vanda Fadelli, un augurio sincero per questo straordinario traguardo.