Dicembre ricco di eventi: la mostra dei presepi d’autore, la quadreria, la ghiacciaia e il Broletto con i loro tesori aperti e visitabili, la premiazione dei dieci migliori progetti dell’anno, il concerto per violino, i cori di Natale e, per i bambini, un enorme Babbo Natale luminoso

Alessandria, 28 novembre 2024 – NATALE IN FONDAZIONE, un mese di luci, solidarietà e cultura è l’evento che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ideato in occasione delle prossime festività con un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno la comunità dal 29 novembre al 22 dicembre prossimo.

La prima novità è rappresentata dallaspettacolare illuminazione esterna e interna di Palatium Vetusche, ancora una volta, sarà il “contenitore” di un fitto programma di proposte artistiche, culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio. – sottolinea il presidente dell’Ente, notaio Luciano Mariano -. Il Palazzo sarà aperto al pubblico tutti i giorni e i visitatori potranno ammirare la mostra dei presepi d’autore e i tesori del Broletto, la collezione d’arte e l’esposizione di alcune opere inedite di Pietro Morando nello spazio dedicato alle rassegne temporanee. Un’altra importante novità è TOP TEN, progetto proprio della Fondazione, che ci permetterà di premiare i dieci migliori progetti finanziati negli ultimi anni, scelti per il carattere innovativo, la capacità di coinvolgere i giovani, la replicabilità. Una festa allietata dal concerto di musica classica e dai cori natalizi con l’obiettivo di creare un’atmosfera serena, risvegliare lo spirito festivo e invitare il pubblico a immergersi nella magia del “Natale della cultura” a Palatium Vetus. Siamo, infatti, convinti che anche le luci del Natale non siano solo tradizioni estetiche, ma svolgano un ruolo importante nel tessuto sociale, incoraggiando le persone a uscire, passeggiare e partecipare agli eventi locali, favorendo un senso di comunità e supportando ilcommercio locale. Abbiamo pensato anche alla tutela dell’ambiente utilizzando luci “sostenibili” con tecnologia LED a basso consumo. E per i bambini ci sarà un gigantesco Babbo Natale luminoso collocato nel cortile interno del Palazzo. Il successo riscosso dalla settimana di iniziative dedicate a “È cultura”, organizzata nello scorso mese di ottobre, è stata il banco di prova per programmare un intero mese di eventi, di proposte innovative e inclusive che ci auguriamo contribuiscano a rendere speciali le prossime festività natalizie e a rinnovare lo spirito di solidarietà e coesione di cui tutta la società ha bisogno.

L’ILLUMINAZIONE

La sera del 29 novembre il Palazzo verrà illuminato sia esternamente sia internamente con luci a led che contribuiranno a valorizzarne la pregevole architettura e a rischiarare l’intera piazza della Libertà. Le luci si accenderanno all’imbrunire fino all’alba.

PRESEPI D’AUTORE

Da sabato 30 novembre si potrà visitare la mostra dedicata ai “presepi d’autore” e curata da Emanuele Demaria, sindaco del Comune di Conzano; verrà allestita sotto i portici del cortile interno e visitabile anche nei giorni feriali in orario di apertura del Palazzo. L’esposizione prevede circa cinquanta presepi di firme prestigiose, dai pezzi fiabeschi di Emanuele Luzzati a quelli di avanguardia artistica di Eugenio Guglielminetti, da quelli liguri di Guido Fiorato a quelli napoletani con opere dei maestri Luciano Testa, Umberto Grillo, Genny di Virgilio, don Renato dalla Costa e Beppe Puglia. In mostra anche diversi presepi di autori del territorio, dall’ovadese Mirco Marchelli, all’alessandrino Mario Fallini, ai monferrini Emiliano Cavalli, Giovanni Saldì, Max Ramezzana, Camillo Francia e Giovanni Bonardi.

Oltre ad esprimere un significato religioso di riflessione sul mistero del Natale, la mostra trasmetterà e valorizzerà una tradizione radicata in molte zone d’Italia, offrirà spazio ad espressioni artistiche e artigianali d’eccellenza e attrarrà visitatori da altre città, contribuendo anche allo sviluppo locale e alla promozione del territorio.

L’esposizione sarà accompagnata da musiche natalizie in filodiffusione.

TOP TEN

Venerdì 6 dicembre alle 18, nel salone del Broletto di Palatium Vetus saranno premiati i dieci progetti TOP TEN che la Fondazione ha individuato tra le iniziative progettuali più interessanti finanziate sul territorio alessandrino e nei diversi comuni centri zona della provincia, nel corso degli ultimi anni. La selezione dei progetti è avvenuta in base a criteri di valutazione trasparenti e standardizzati quali la capacità ideativa dei proponenti, l’efficacia di esecuzione, la risposta a problemi complessi, l’inclusione di nuove generazioni nella fase di progettazione. La premiazione sarà preceduta da un concerto per violino proposto da “Ondasonora” e si concluderà con l’esibizione dell’associazione “Vivalcoro” di Alessandria.

LA QUADRERIA

Un ulteriore elemento di richiamo, per gli appassionati dell’arte, sarà rappresentato dal riallestimento della sala espositiva temporanea della Quadreria dove si potranno ammirare alcune opere inedite di proprietà della Fondazione che richiamano il tema della Sacra Famiglia e del presepe. Si tratta di opere del pittore alessandrino Pietro Morando che fanno parte della collezione dell’Ente e non sono mai stati esposti al pubblico in quanto di recente acquisizione o collocati in uffici interni. L’esposizione sarà visibile dal 7 dicembre, al termine della mostra “Pietro Francesco Guala. La galleria degli Scarampi proveniente dal castello di Camino. L’arte del ritratto”, prevista domenica 1° dicembre.

LA GHIACCIAIA

Completamente illuminata, la “ghiacciaia” si presenterà ai visitatori con il suo patrimonio di reperti archeologici, vasi, porcellane, oggetti di uso quotidiano del passato che sono stati rinvenuti nel corso dei lavori di restauro di Palatium Vetus e che rappresentano pagine di storia alessandrina dei secoli scorsi.

MOSTRA FOTOGRAFICA NEL BROLETTO

Fino al 12 gennaio 2025, prosegue la mostra fotografica Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte. Le 15 fotografie esposte sono una selezione dal progetto Genius Loci, scelta per dialogare con la collezione permanente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in un continuo gioco di rimandi e di “metafotografia”.

Un BABBO NATALE gigantesco verrà installato nel cortile, alto otto metri e illuminato, contribuirà alla atmosfera di festa e potrà, attraendo anche i più piccoli, essere strumento per avvicinarli alla conoscenza del Palazzo e alla familiarità con i suoi tesori.

GLI ORARI

“NATALE IN FONDAZIONE ” da sabato 30 novembre 2024 a domenica 22 dicembre 2024;

” da sabato 30 novembre 2024 a domenica 22 dicembre 2024; La mostra dei “presepi d’autore”, la Quadreria e la ghiacciaia si potranno visitare anche nei giorni feriali, 9 – 13 e 15 – 19.30 (orario prolungato per l’occasione);

e si potranno visitare anche nei giorni feriali, 9 – 13 e 15 – 19.30 (orario prolungato per l’occasione); Palatium Vetus, il Broletto con i tesori d’arte e la mostra fotografica Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte saranno aperti al pubblico nei giorni di sabato e domenica nei seguenti orari 9-13 e 15-19.30.

Visite guidate gratuite su prenotazione.

Per informazioni: www.fondazionecralessandria.it didattica.fondazionecral@gmail.com