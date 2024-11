Tutto è pronto per la IV edizione della Settimana della Ricerca, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura scientifica e all’approfondimento delle nuove frontiere della ricerca e della medicina.

L’evento, organizzato da Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL) e Solidal per la Ricerca con il patrocinio del Comune di Alessandria e di Casale Monferrato, oltre che con la collaborazione di alcuni partner tecnici, vedrà un ricco programma di eventi dal 21 al 30 novembre, con un primo convegno collaterale il 16 novembre dedicato ai “point of care testing”.

Ad aprire la settimana ci penserà uno degli eventi più tradizionali: la III Giornata della Ricerca in Sanità della Regione Piemonte, che si terrà nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL giovedì 21 novembre dalle 9 alle 13. Il giorno dopo, venerdì 22 novembre, una delle novità del programma 2024: verrà infatti inaugurato il laboratorio integrato di Metabolomica al DiSIT dell’Università del Piemonte Orientale alle 11.30.

Lunedì 25 sarà invece la volta del l seminario online dedicato al Bone Health, mentre martedì 26 si proseguirà con la cerimonia di consegna del Premio Roberto Riccoboni Solidal che avverrà al termine di un evento dedicato alle attività di ricerca dei Laboratori dalle 14.30 alle 18.

Altro appuntamento inedito sarà l’approfondimento sul supporto delle strutture amministrative alle attività del DAIRI con un evento dedicato il 27 novembre dalle 10 nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL. Nella stessa giornata a essere coinvolti però non saranno solo i professionisti del settore, ma anche gli studenti del territorio casalese che, nella Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato, parteciperanno dalle 11 alle 13 all’incontro “Come si fa ricerca? Focus sulle malattie asbesto-correlate”, un’opportunità per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e conoscere le attività del DAIRI in materia di patologie ambientali.

La XX Giornata Scientifica dal titolo “One Health: la sostenibilità della ricerca”, sempre nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL, sarà la protagonista assoluta di giovedì 28 novembre dalle 8.30 alle 19, mentre la chiusura della Settimana della Ricerca spetterà al convegno sulla terapia del Les il 30 novembre sempre nel Salone dalle 9.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura del dono legata alla cultura della ricerca: quest’ultima, infatti, rappresenta un bene collettivo che contribuisce al benessere di tutti, ma richiede impegno, competenze specialistiche e risorse. Ecco perché tra le iniziative della Settimana della Ricerca figurano anche alcuni eventi di raccolta fondi promossi da Solidal come la cena del Cervellone il 29 novembre alle ore 20 al ristorante del Centogrigio, l’aperitivo solidale del 21 novembre al Melchionni Café alle ore 18 e il tributo ai Rolling Stones il 23 novembre alle ore 21 al Teatro Alessandrino.

Anche il calcio scenderà in campo per sostenere la ricerca: domenica 24 novembre, alle 15, andare allo stadio Natale Palli a vedere la partita Asd Città di Casale – Fc Gassino significa dare il proprio contributo per raggiungere un obiettivo importante. Grazie alla generosità della società nerostellata, parte dell’incasso verrà devoluto a Solidal per la Ricerca a sostegno delle attività condotte nella sede DAIRI di Casale Monferrato.

Questa Settimana della Ricerca non si limita quindi a offrire momenti di approfondimento scientifico, ma rappresenta una piattaforma di dialogo che mette in rete le esperienze e le competenze di professionisti, istituzioni e cittadini. Partecipare significa contribuire a un obiettivo comune: una sanità innovativa, inclusiva e sostenibile.