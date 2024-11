La Polizia di Stato di Alessandria a mezzo del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato, con l’ausilio dei Poliziotti di Quartiere e del personale della Polizia Scientifica del capoluogo di provincia ha partecipato all’iniziativa d’indirizzo e formazione Fai la mossa giusta che è andata in scena al Palafiere Riccardo Coppo della città monferrina.

Una giornata dedicata all’orientamento allo studio, alla formazione e al lavoro rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed agli adulti in cerca di occupazione o ricollocamento.

In questo contesto, soprattutto per i giovani che nel prossimo futuro si affacceranno al mondo del lavoro, non potevano mancare le donne e gli uomini in divisa per proporre il variegato mondo della Polizia di Stato con tutte le sue componenti professionali e umane cercando di trasmettere sia la passione per un lavoro complesso, ma anche le peculiarità di una Polizia moderna fatta di condivisione di valori, di presenza sul territorio nelle forme più ampie dagli incontri con gli anziani al fine di aiutarli a difendersi dalle truffe, al sostegno alle donne vittime di violenza ed anche, come sabato scorso, all’orientamento post scolastico.

Il concetto di prossimità e vicinanza alla cittadinanza si esprime anche con la presenza della Polizia di Stato negli incontri pubblici formativi.

Casale Monferrato, 18 novembre 2024

Al link anche un video:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c19f8f48-a594-11ef-8e2e-736d736f6674