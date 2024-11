Il 22, 23 e 24 novembre per le vie di Alessandria arriva l’undicesima edizione di Ale Chocolate, con inaugurazione ufficiale sabato 23 alle ore 10,30 in piazzetta della Lega: una fiera che vedrà messa in primo piano l’eccellenza della pasticceria locale e la maestria degli esperti cioccolatai piemontesi.

Ale Chocolate è la mostra-mercato del cioccolato artigianale realizzata dalla Città di Alessandria in collaborazione con l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, una collaborazione nata fin dalla prima edizione e proseguita per tutte quelle successive.

Quattordici saranno i maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni quali Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana; questi artigiani porteranno in città il meglio della propria tipicità territoriale, realizzata secondo alti standard di qualità di lavorazione e materie prime, e animeranno corso Roma, piazzetta della Lega e via dei Martiri con degustazioni e intrattenimento.

Tutti i Maestri Cioccolatieri Acai saranno a disposizione del pubblico per spiegare segreti della lavorazione, provenienza delle materie prime, caratteristiche dei diversi tipi di cioccolato e modalità di degustazione.

In occasione del rinnovato appuntamento, i negozi del centro proporranno l’iniziativa “Un Bon – Bon Shopping”: da venerdì 22, e per tutto il weekend, chi farà acquisti nei negozi del circuito aderente avrà un dolce omaggio o promo dedicate; ristoranti e negozi di gastronomia, poi, elaboreranno prodotti e piatti degustabili per l’occasione che, ovviamente, avranno al centro le mille sfumature del cioccolato.

“Quella che ci aspetta a fine ottobre è una tre giorni che vuole mettere al centro la tradizione della pasticceria alessandrina, fondendola con la maestria dei cioccolatai piemontesi e la vitalità del nostro tessuto commerciale cittadino – afferma il vicesindaco e assessore al Marketing Territoriale Giovanni Barosini – Eventi come questo, oltre ad animare positivamente il Centro, hanno anche le potenzialità per far aumentare l’attrattiva della città per tutti quei piemontesi, o anche per i cittadini delle regioni vicine, che vogliono scoprire quanto Alessandria abbia da offrire”.

Ale Chocolate ha il sostegno e la collaborazione di Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Alexala. Sponsor è il Gruppo Alessandria Auto.

Info sull’evento ai canali social à Facebook https://www.facebook.com/salonealechocolate/ e Instagram https://www.instagram.com/alechocolate24

L’ANIMAZIONE NEL CENTRO

Sarà possibile avvicinarsi al dolcissimo mondo del cioccolato anche attraverso varie attività ludiche ed intrattenimento per i bimbi poiché ACAI ha richiesto all’Agenzia AllegraMente, con cui collabora attivamente da tempo, di creare angoli ludici ad ingresso libero e gratuito per i bimbi. Il 22 e 23 novembre dalle ore 16,00 alle 19,00 nel padiglione centrale in piazzetta della Lega verranno organizzate animazioni a tema Harry Potter: giochi, pozioni magiche ed incantesimi. Domenica 24 l’animazione pomeridiana prevede un laboratorio a tema cioccolato, truccabimbi e giochi in legno per far divertire grandi e piccini. Le vie coinvolte, nelle giornate di sabato e domenica, saranno inoltre animate da un simpatico trampoliere. Un mondo per grandi e piccini con tanto divertimento e cioccolato di qualità con l’obiettivo di promuovere la maestria dei maestri cioccolatieri italiani di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura e il valore.

GLI ESPOSITORI PRESENTI

Stringhetto Legnago (VR) Cioccolateria Biolzi Bedonia (PR) F.T.C. s.a.s. di Franz Consuelo Staranzano (GO) Dolceria Zanlari Parma Dolcilandia Brugherio (MB) Choco Ducale Gambolò (PV) La Dolce Vita snc Mondavio (PU) Staccoli srl Cattolica (RN) Cioccolato Puro Pinerolo (TO) Cioccolateria Mainero Villafalletto (CN) Cioccolateria Veneziana San Donà di Piave(VE) Morisco Dolciaria Cittadella (PD) GIRAUDI SRL Castellazzo Bormida (AL) PASTICCERIA GALLINA Alessandria