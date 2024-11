Domenica 24 novembre 2024

Ore 17 Sala dell’Affresco del Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa Maria di Castello, Alessandria

Era meglio il libro

Organizzazione: Compagnia Gli Illegali – BlogAL.

Realizzazione: Compagnia Gli Illegali – BlogAL, Compagnia Quinta Tinta, Duo Bailenga

In collaborazione con FITA Piemonte e Federazione Italiana Teatro Amatori, con il supporto di Associazione Sine Limes

È richiesta la prenotazione. Ingresso libero, uscita a offerta se soddisfatte e soddisfatti.

Come spettatore quali regole devo rispettare?

Poche e semplici:

I posti sono limitati e la prenotazione deve essere fatta ai seguenti contatti.

Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. E-mail: info@illegali.it

Avvisa se, dopo aver prenotato, non potessi venire.

Goditi lo spettacolo in serenità.

Porta dei libri che ti hanno annoiato o segnala il titolo di un film che hai sempre odiato.

Porta anche degli oggetti, scarti che hai in casa. Potrai chiedere di usarli durante le improvvisazioni.

Lo spettacolo si svolgerà con qualsiasi condizione meteo anche perché è al chiuso.

In Italia solo Il 39,3% della popolazione ha letto almeno un libro nell’ultimo anno e noi vorremmo mantenere inalterata o al limite abbassare questa percentuale.

Per anni hai pensato di poterti allungare dal letto e afferrare quel libro che vorresti concludere solo per parlarne alle cene radical chic?

Pensi che il volume “I fratelli Karamazov” sia molto più utile per stabilizzare quel vecchio tavolo che hai in cucina?

Vorresti vedere tutti i film di Wim Wenders per impressionarlo o impressionarla ma non resisti al primo soliloquio in bianco e nero del Cielo sopra Berlino?

Niente paura, non puoi perderti l’evento “Era meglio il libro”, un pomeriggio in cui tu porti il libro o il titolo del film che ti hanno sempre annoiato e noi te lo riassumeremo improvvisando, svelandoti anche il finale.

Il tutto accompagnato da un’improbabile colonna sonora inventata.

Compagnia Quinta Tinta

La Compagnia Quinta Tinta ha al suo attivo una lunga esperienza nell’organizzazione di Festival e Rassegne, segue la Direzione Artistica della stagione alla Casa del Quartiere Cecchi Point a Torino ed è specializzata in teatro d’improvvisazione teatrale.

La Compagnia, oltre alle sfide teatrali Imprò e Catch Imprò, ha prodotto e messo in scena numerosi spettacoli d’improvvisazione, caratterizzando il proprio lavoro e approfondendo metodologie, stili teatrali e tematiche differenti.

Duo Bailenga

Il duo Bailenga costituito da fisarmonica, chitarra, voce e tamburi a cornice ha questo motto

La Bailenga l è na masca

Un po’ Santa ed un po’ Pazza

La ritrovi ant la piasa

Quond el sul as na va a durmì

Ed è dint a stu mument

La janara sbregugnata

Fa ballare a tutti quant

Comm fossero inzalat

Nu casché na piroetta

Nu sbrindone e na sciuppetta

Un polkino e un mazurké

E 1 e 2 e 3!