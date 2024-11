Nella scorsa settimana, durante i normali servizi di controllo del territorio da parte delle pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme (AL), gli agenti hanno notato una moto di grossa cilindrata che circolava con la targa sollevata a tal punto da renderla completamente illeggibile.

Subito fermato, il centauro ha provato a giustificarsi dicendo di aver lavato la moto e di non essersi accorto che la targa si era sollevata.

Gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa di 87,00 euro e il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Vista la condotta del motociclista, sono in corso ulteriori accertamenti dei sistemi di ripresa e videosorveglianza in diversi punti della provincia al fine di verificare se quel motociclo abbia commesso altre infrazioni, quali superamento dei limiti di velocità, ingresso in zone a traffico limitato o altro.