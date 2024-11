“Nessun ritardo per l’avvio della campagna di vaccinazione contro la bronchiolite, provocata dal Virus respiratorio sinciziale, rivolta ai nuovi nati e ai bambini fino all’anno di età. In Liguria siamo in attesa delle 5600 dosi iniziali necessarie e in Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni è stato creato un coordinamento per distribuire le dosi in modo equo. Confidiamo quindi, grazie anche ad un’ulteriore gara per la fornitura dell’anticorpo che scadrà il 25 novembre, che si possa partire con la campagna entro la fine di questo mese. Regione Liguria ha anche pronto l’accordo integrativo regionale con i pediatri per sincronizzare la campagna di immunizzazione. Accordo che verrà siglato in concomitanza con l’arrivo dei vaccini”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in risposta alla lettera dell’associazione Culturale Pediatri Liguria sulla necessità di avviare al più presto la campagna di vaccinazione contro la bronchiolite, provocata dal Virus respiratorio sinciziale.

