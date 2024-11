Notizia importante per la città di Tortona perché significa avere una nuova realtà industriale e posti di lavoro: la Società Garbe Industrial Real Estate Italy (filiale italiana dell’omonimo gruppo tedesco) ha completato l’acquisizione di un terreno di 265.000 mq. alla periferia di Tortona, gia’ completo dei permessi per l’avvio dei lavori.

Sull’area nascerà un complesso logistico di 102.000 mq in un unico blocco, dove sarà sviluppato uno dei più grandi immobili logistici lungo l’asse che collega Genova e Milano. “L’investimento riguarda un’area fortemente strategica – sottolinea la società in una nota – scelta con l’obiettivo di “rispondere alla crescente domanda di spazi logistici nel Nord Italia, con un progetto che sara’ dotato di tutte le infrastrutture e innovazioni tecnologiche”. Con l’acquisizione, commenta Giulia Fradegrada, head of Investment Italy di Garbe Industrial Real Estate, “acceleriamo nel piano di espansione di Garbe nel Nord Italia, un’area per noi fortemente strategica in cui vediamo significative opportunità di sviluppo legate alla domanda sempre più crescente nello stoccaggio a livello europeo di spazi logistici avanzati”.