E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 26 novembre 2024 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

Art. 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del presidente;

Commissione consultiva comunale per l’agricoltura – rinnovo;

Tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – anno 2025;

Società Fap investments srl. Presa in carico di tratto di rete fognaria all’interno dell’area industriale d4d – regione gerola, realizzata come da scrittura privata approvata con dgc n. 259 del 20/12/2022;

Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente;

Approvazione regolamento dell’accertamento con adesione delle entrate tributarie;

Bilancio di previsione 2024/2026 – variazione ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000.