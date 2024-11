In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, sette associazioni del comprensorio monferrino promuovono un evento speciale dedicato agli studenti delle scuole superiori: martedì 3 dicembre a partire dalle 9, la sala 3 di Cinelandia ospiterà ‘Universi di-versi’ l’incontro-dibattito con Guido Marangoni, autore di libri di successo sulla diversità e riconosciuto influencer sui temi dell’inclusione e della disabilità.

Già ospite nel 2023 del Comune di Rosignano con lo spettacolo comico ‘Siamo fatti di-versi, perchè siamo poesia’, il poliedrico intrattenitore veneto ritorna in Monferrato per incontrare i ragazzi delle scuole e stimolarli sulla bellezza e la potenza della diversità di ogni essere umano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Casale Monferrato e da ASL Alessandria, è stato fortemente voluto da un gruppo di associazioni di volontariato che si è costituito spontaneamente per fare squadra e celebrare insieme la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, secondo lo spirito del motto ‘Un giorno per raccontare, 365 per includere’: Anffas Casale, Angsa Casale ETS APS, AttivaMente ASD APS, I Care Family ETS, APS Penelope, Radio In Fiore e ASCD Silvana Baj faranno gli onori di casa, raccontando la propria esperienza inclusiva e introducendo l’ospite speciale in un talk show che aprirà la giornata.

Anffas Casale (Associazione di Famiglie di Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) è un riferimento per famiglie e persone con disabilità di ogni genere, a cui offre servizi e attività a supporto della vita quotidiana a partire dalla prima infanzia, per garantire a ognuno con le sue possibilità, la piena realizzazione del proprio progetto di vita.

ANGSA Casale è l’espressione locale dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Tra gli scopi principali rientrano la promozione dell’educazione specializzata, la ricerca scientifica e la tutela dei diritti civili delle Persone ASD affinché sia loro garantito il diritto ad una vita il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

Nota per il suo supporto all’attività sportiva di bambini e ragazzi con disabilità intellettive, oltre a supportare l’evento del 3 dicembre AttivaMente per il terzo anno celebra questa giornata contribuendo al Flash Mob proposto da Special Olympics Italia. Il video, girato nelle scuole del territorio, verrà presentato alla platea all’inizio dell’incontro.