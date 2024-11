A seguito degli accertamenti svolti in relazione a un sinistro stradale occorso in Diano Marina tra un motociclo e un auto la polizia locale ha rilevato che il conducente della moto era privo di patente di guida. I successivi accertamenti medici avevano poi rilevato che l uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore agli 1,05 g/l. Per lui denuncia e sanzioni amministrative pari a 5000 euro.

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale la Polizia Locale ha continuato il contrasto alle modalità illecite di conduzione nei confronti dei monopattini elettrici. 3 persone sono state sanzionate per la guida del monopattino elettrico all’interno delle aree pedonali.

I genitori di due ragazzi con meno di 14 anni che transitavano alla guida di monopattini elettrici, vietati per quelle fasce di età, sono stati sanzionati.

Sono 5 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Disposti provvedimenti nei confronti di due uomini, provenienti da stati esteri, sorpresi a chiedere con insistenza e aggressività elemosina nelle vie del centro storico.

Implementati anche i controlli sulla regolarità dei cantieri stradali ed edilizi, particolarmente numerosi negli ultimi periodi.

Provvedimenti sanzionatori adottati a carico di 7 ditte per lo svolgimento di lavori non conformi ai titoli abilitativi.

Anche grazie all’ assunzione di due nuovi agenti, la polizia locale di Diano potrà intensificare i controlli sulla sicurezza urbana durante l’imminente periodo di festività. Previste ulteriori istallazione di telecamere nelle zone delle frazioni e nel centro cittadino.