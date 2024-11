Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina in particolare nei confronti di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rimpatriato nella giornata di ieri, con volo partito da Milano Malpensa e diretto a Casablanca, un cittadino marocchino, detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo, pluripregiudicato per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, resistenza a P.U. ed altro, commessi durante la sua permanenza illegale sul Territorio Nazionale.

Nell’ultima settimana sono stati rimpatriati dalla Questura di Imperia, tre cittadini stranieri tutti pregiudicati per gravi reati e irregolarmente presenti sul territorio.