Anas ha programmato il completamento dei lavori di ripristino corticale delle superfici e la riverniciatura del ponte al km 0,150 della statale 30 “di Val Bormida” ad Alessandria, avviati a fine settembre. Il maltempo prolungato delle scorse settimane non ha reso possibile ultimare le lavorazioni che si concentreranno, in questa ultima fase, nella verniciatura delle superfici del viadotto e in alcune finiture per la cui esecuzione sono necessarie condizioni meteorologiche favorevoli.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sono previste limitazioni al traffico lungo la statale 10 “Padana Inferiore” che sottopassa il viadotto oggetto degli interventi con le stesse modalità già in vigore durante la precedente fase di intervento.

La statale 10 sarà chiusa al transito per un tratto di circa 250 metri all’altezza del km 96,300 nelle tre notti comprese tra lunedì 4 e giovedì 7 novembre nella sola fascia oraria notturna 20:00 – 6:00. Contestualmente saranno chiuse al traffico le relative rampe di uscita e ingresso per la statale 30.

Durante la chiusura, programmata in orario notturno per mitigare il più possibile i disagi al traffico, la circolazione sarà indirizzata sulla rete limitrofa tramite segnaletica sul posto ( vedi mappe allegate con percorsi alternativi ).

Sulla statale 30 che sovrappassa la statale 10 la circolazione non subirà modifiche giacché gli interventi saranno eseguiti al di sotto dell’impalcato del viadotto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.