“Alla scoperta del Basso Piemonte” è il titolo dell’evento, aperto al pubblico, in programma lunedì 18 novembre, alle 18, organizzato dalla Fondazione Slala e dal Circuito Cultura & Territorio (nato dalla trasformazione degli originali ‘Circuiti’ costituiti all’interno di Slala) in collaborazione con Alexala, agenzia turistica locale. La “Sala Castellani” della Camera di Commercio di Alessandria – Asti, in via Vochieri 58, ospiterà la presentazione dei video promozionali dedicati al territorio alessandrino raccontati direttamente da Fabio De Vivo, speaker radiofonico e talent creator.

I video che valorizzano la provincia, attraverso lo sguardo di un narratore d’eccezione come Fabio De Vivo, sono stati promossi dalla Fondazione Slala, presieduta dall’avvocato Cesare Rossini, attraverso il Circuito che opera a supporto delle realtà istituzionali in campo culturale e turistico per concorrere a creare sinergie e relazioni volte a valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio del Basso Piemonte. Slala continua così il percorso di valorizzazione declinando il concetto di logistica anche in servizi a beneficio del territorio. I percorsi mirano a rafforzare il concetto di comunità territoriale per dare ancora più rilevanza al ruolo della provincia e dare così maggiore spinta ad alcuni dei punti cardine della Fondazione, come la mobilità.

L’evento sarà aperto da Roberto Livraghi, presidente del Circuito, seguiranno i saluti di Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria – Asti, Cesare Rossini, e Roberto Cava, presidente di Alexala. Quindi Marco Lanza, direttore di Alexala, e Roberto Mariano, membro del Comitato direttivo del Circuito e consigliere di Slala, entreranno nel dettaglio del progetto di promozione che ha portato alla realizzazione dei video. Al termine è previsto un dialogo tra Fabio De Vivo e Ketti Porceddu di Telecity, Fabrizio Laddago di Radio Gold, Daniele Prato de La Stampa redazione di Alessandria, Marcello Feola de Il Piccolo.