Importante appuntamento sabato 23 novembre per tutti i militanti della Lega, alessandrini e non: a San Michele, presso il Circolo ACLI di via Remotti, si terrà infatti la seconda edizione di ‘Lisondria Fest’, la festa della Lega di Alessandria.

Dopo il successo della prima edizione, quest’anno la sezione della Lega di via Faà di Bruno ha messo a punto un programma ancora più ambizioso, e propone un pomeriggio e serata ricchi di politica, ma anche di divertimento.

“Poiché il cuore della nostra Festa è e rimane la politica al servizio del territorio – sottolinea Alessandro Rolando, segretario cittadino della Lega – abbiamo deciso di puntare su un momento di approfondimento di grande spessore, dedicato a ‘Logistica e sviluppo locale’: tema sul quale si confronteranno due relatori di eccezione come l’On. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera e Segretario del Piemonte, e l’on. Edoardo Rixi, vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Oltre a loro parteciperanno al dibattito l’Assessore regionale Enrico Bussalino, il Consigliere regionale Marco Protopapa e altri autorevoli esponenti della Lega sul nostro territorio”.

Il convegno/dibattito è previsto per le 18,30, e l’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

Alle 20,30 seguirà cena all’insegna della buona cucina piemontese: per prenotazioni contattare il numero 0131/263822, o whats app 3479045703.