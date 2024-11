Nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi è stato a Tortona in occasione della prima tappa del “Salute Universale Tour”. Una bella serata in cui si è discusso dei progetti per cambiare la sanità piemontese e del territorio tortonese.

All’incontro erano presenti anche il Sindaco Federico Chiodi e il vice Daniele Calore