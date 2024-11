Il Comune di Diano Marina ha partecipato al prestigioso World Travel Market (WTM) di Londra, una delle fiere internazionali più importanti per il settore del turismo. All’evento hanno preso parte l’assessore Luca Spandre e il Dott. Alberto Rivera dell’Ufficio Turismo, con l’obiettivo di promuovere la città come destinazione turistica d’eccellenza e di stringere rapporti strategici con operatori del settore a livello mondiale. Sono stati 20 gli operatori della Liguria presenti all’interno dello stand italiano della fiera.

Il World Travel Market di Londra rappresenta una piattaforma cruciale per l’industria del turismo, coinvolgendo ministri, operatori internazionali e team di viaggio di tutto il mondo, che si incontrano per costruire nuove reti e collaborazioni. Ne è testimonianza l’incontro dell’assessore Spandre con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e con tanti stakeholder provenienti da tutto il mondo.

Secondo il rapporto WTM 2024, le principali tendenze del turismo globale includono una crescita significativa della spesa per il turismo del tempo libero: secondo le proiezioni, entro il 2030 il numero di arrivi turistici internazionali dovrebbe crescere di oltre il 30% rispetto al 2024, raggiungendo i 2 miliardi. In linea con i nuovi trend, la presenza del Comune di Diano Marina al WTM mira a posizionare la città come destinazione ideale per il turismo slow e culturale. Sempre più turisti desiderano visitare luoghi che permettano loro di conoscere la popolazione locale e immergersi nella cultura del territorio. Questo cambiamento nel comportamento dei viaggiatori favorisce il prolungamento dei soggiorni, in quanto molti preferiscono ridurre il numero di viaggi a favore di soggiorni più lunghi, dedicati all’esplorazione approfondita delle destinazioni.

“Il Golfo dianese – con il suo patrimonio storico, culturale e naturalistico – si posiziona perfettamente in questo nuovo scenario turistico” ha dichiarato Luca Spandre. “Partecipare al WTM consente al Comune di promuovere l’offerta di attività autentiche e esperienze che valorizzino il territorio, oltre a sviluppare nuove partnership con operatori interessati a investire in destinazioni capaci di attrarre un turismo più consapevole e sostenibile. L’evento rappresenta un’importante opportunità di crescita per il turismo locale”.