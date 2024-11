Il 22 novembre u.s. presso il teatro civico di Casale Monferrato, ha avuto luogo una giornata di riflessione sul tema “Vittime della Strada”.

All’evento, organizzato con la collaborazione del Gruppo AMAG di Alessandria, ha partecipato personale della Sezione Polstrada Alessandria e del Distaccamento Polstrada di Valenza con un’autovettura con colori d’istituto e due motoveicoli, personale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, personale della Croce Rossa di Alessandria, Croce Verde di Casale Monferrato e personale della Polizia Locale di Casale Monferrato.

Dopo i saluti del Sindaco di Casale Monferrato, Avv. Emanuele CAPRA, di Maria Grazia DI VIRGILIO, referente per Alessandria e Asti, dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, anche il Vice Prefetto Vicario di Alessandria dott. Luigi SWICH ha preso la parola, ringraziando quanti sono intervenuti e ricordando l’importanza del rispetto delle regole per chi guida veicoli a motore visto che di decessi per incidente stradale se ne contano ancora troppi annualmente.

La mattinata è proseguita con la proiezione del film “YOUNG EUROPE” di Matteo VICINO, con la sala gremita dai 215 alunni e 22 insegnanti delle classi IV e V degli Istituti “Leardi” e “Balbo” di Casale Monferrato, accompagnati dalla Prof.ssa Alessia MONTESSORO in rappresentanza del Provveditore agli Studi.

Inoltre all’esterno del teatro, è stata esposta dal personale dell’Autocentro di Torino, l’Alfa Romeo Alfetta 1.8 e la Moto Guzzi V7, con allestimento Polizia Stradale.