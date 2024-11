Il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure torna ad accogliere l’arte contemporanea con una mostra che promette di regalare emozioni uniche. Dal 30 novembre al 2 marzo del prossimo anno si potranno ammirare le sculture di luce di Marco Lodola, artista conosciuto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile. Le sue opere realizzate con neon, led e resine, sono un’esplosione di energia e vitalità e offrono un’esperienza immersiva. Ma ciò che davvero colpisce è il messaggio che ogni opera trasmette: una fusione armoniosa di elementi naturali, figure stilizzate e una forte connessione con la cultura pop.

L’inaugurazione, in programma sabato 30 novembre alle ore 18, si preannuncia come un evento nell’evento. Il vernissage, infatti, sarà accompagnato dalla musica di Andrea Fumagalli, meglio noto come Andy, tastierista e cofondatore con Morgan della band milanese Bluvertigo. Naturalmente sarà presente anche l’artista Marco Lodola, che condividerà la sua visione artistica e interagirà con i visitatori. Il Museo dei Campionissimi si conferma così come uno spazio aperto all’arte contemporanea e all’innovazione, offrendo al pubblico una mostra capace di unire luce, musica e creatività. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’arte contemporanea e della cultura pop.

Accompagna la mostra un catalogo edito dal Comune di Novi Ligure con immagini delle opere esposte e testi critici. Il volume sarà in vendita al Museo dei Campionissimi al prezzo di 15 euro.

“Il Museo dei Campionissimi torna ad ospitare una mostra di Marco Lodola, artista italiano noto in tutto il mondo per l’unicità e l’immediatezza delle sue opere. I visitatori del museo novese hanno già potuto apprezzare il suo stile inconfondibile grazie alla mostra “Elettrocittà”, allestita nel 2008, e all’opera “Capogiro”, il ciclista

esultante con le braccia alzate, che da anni accoglie il pubblico all’ingresso della struttura.

In questa personale Lodola propone una sintesi delle sue ultime realizzazioni, sculture luminose che raffigurano soggetti iconici per la cultura popolare: dalle celebri coppie di innamorati ai personaggi del mondo della musica, dello sport, dei fumetti, fino agli emblemi che celebrano il Bel Paese come le mitiche 500 e le Vespe Piaggio. La sua cifra stilistica rimane sempre la stessa grazie ai colori vivaci e alla luce, protagonista assoluta di tutta la sua vasta produzione.

Siamo sicuri che i visitatori rimarranno piacevolmente colpiti da questa esposizione, un evento di assoluto livello che si aggiunge al programma di iniziative organizzate dal Comune di Novi Ligure e diversifica l’offerta culturale presente sul nostro territorio.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i soggetti che hanno contribuito a realizzare questa importante iniziativa”.

Rocchino Muliere, Sindaco di Novi Ligure

Simone Tedeschi, Vicesindaco e Assessore al Commercio e Turismo

Stefano Moro, Assessore alla Cultura

Marco Lodola. Sculture di luce

Mostra d’arte contemporanea

Novi Ligure, Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi 2

Dal 30 novembre 2024 al 2 marzo 2025

Per informazioni:Museo dei Campionissimi tel. 0143772266–772230; www.museodeicampionissimi.it | fb: Museo dei Campionissimi | Instagram: museo_campionissimi; email museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

Orari di apertura: venerdì dalle ore 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Biglietti: 7 euro intero, 4 euro ridotto; catalogo della mostra in vendita a 15 euro