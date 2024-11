La Polizia di Stato di Alessandria, nei giorni scorsi, presso il Centro Operativo della Polizia Stradale di Torino riceveva numerose chiamate di automobilisti spaventati che segnalavano la presenza di una vettura la quale, dopo aver abbattuto la segnaletica di un cantiere presente al km 111 sud dell’autostrada A/26 Genova – Gravellona Toce, territorio del comune di Vercelli, stava percorrendo la carreggiata sud contromano.

Immediatamente veniva allertata una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Casale Sud, che in pochi minuti intercettava la vettura segnalata, ferma all’interno dell’area di cantiere, nel senso opposto di marcia, con ancora il conducente a bordo.

Per evitare ripercussioni sul traffico e scongiurare ulteriori pericoli per la circolazione stradale, gli agenti provvedevano a far spostare il mezzo e dopo averlo messo nel corretto senso di marcia, lo scortavano in sicurezza fino alla vicina area di servizio.

Varie le sanzioni amministrative elevate al conducente, per un totale di 2.100 euro, oltre al ritiro immediato della patente di guida ai fini della revoca; la vettura è stata inoltre sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.