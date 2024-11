E’ stata inaugurato oggi presso la biblioteca civica di Tortona il nuovo scaffale tematico sulla violenza di genere, in occasione delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alla presenza degli assessori Giordana Tramarin, Fabio Morreale e del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

