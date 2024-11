– Il mese di novembre sarà caratterizzato da due eventi di particolare interesse eno-gastronomico per il Monferrato Casalese che vedono la presenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria accanto agli organizzatori istituzionali e alle associazioni di categoria del territorio.

Una presenza che si rinnova nel tempo per la tradizionale “Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo”, divenuta “progetto proprio” della Fondazione, che quest’anno festeggia la 57° edizione e si appresta a diventare, nel 2025, Fiera Internazionale e una nuova collaborazione per la prima edizione di “Evo-Wine Day”, l’evento dedicato alla speciale combinazione di olio extravergine di oliva e vino che si terrà a Olivola, sostenuto tramite il bando “Terre belle”.

Sono due appuntamenti di grande richiamo – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – per l’eccellenza dei prodotti che vengono presentati al pubblico, per la varietà dei programmi collaterali, per le caratteristiche di questa terra entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità, da ormai dieci anni. Il ruolo delle Fondazioni Bancarie è proprio quello di supportare con i loro interventi il processo di sviluppo sostenibile, declinato di volta in volta in forme differenti che ne mettono in risalto profili economici, culturali, sociali e ambientali.