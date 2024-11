Linea Blu

La linea effettua un percorso ad 8 e collega le zone nord-est (Oasi) e sud (viale Kennedy) con la stazione ed il contiguo Movicentro. Transita anche dall’ospedale. Il servizio è cadenzato.

Linea verde

La linea collega la stazione ed il Movicentro con la Cittadella dello Sport, la zona industriale e l’interporto. Gli orari del servizio permettono agevoli ingressi e uscite nelle fabbriche servite dal percorso.

Linea rossa

La linea effettua un percorso ad anello e serve la stazione ed il Movicentro, il cimitero, la zona del Castello e l’ospedale.

Il servizio è accessibile ai disabili.

Biglietti ed abbonamenti

Corsa semplice : euro 1,50 (acquistabile anche a bordo senza maggiorazione)

Carnet 10 corse: euro 10,00

Settimanale: euro 8,00

Mensile: euro 30,00

Trimestrale: euro 86,00

Per abbonarsi è necessario dotarsi di tessera BIP. Rivolgersi in biglietteria per maggiori informazioni.

Dove acquistare

A bordo: acquista il tuo biglietto a bordo senza maggiorazione. Il denaro deve essere possibilmente contato (non è garantito il resto).

Movicentro: acquista direttamente biglietti ed abbonamenti alla biglietteria del Movicentro.

Biglietterie convenzionate: presso le biglietterie convenzionate è possibile acquistare biglietti ed abbonamenti.

Il servizio di trasporto urbano è progettato dal Comune di Tortona in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, la Fondazione SLALA e Bus Company.

Per informazioni

e-mail: info@buscompany.it

tel. +39 0175 478811

Tuti i dettagli al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2024/10/Depliant-Tortona-2.pdf

Gli orari della Linea Blu del centro e quelli della Linea Verde al palazzetto dello sport e all’interporto.