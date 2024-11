Un po’ in ritardo rispetto a tutti gli altri comuni della Riviera che le hanno già installate, Diano Marina metterà le luminarie e si prepara a indossare il suo abito più scintillante: sabato 7 dicembre si darà ufficialmente il via alle festività natalizie con due appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e condivisione.

Alle ore 16.00, in Piazza Martiri della Libertà, cuore pulsante della città, la Banda Musicale Città di Diano Marina terrà un suggestivo concerto di Natale. Le note calde e avvolgenti dei classici natalizi accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale, anticipando la magia che si accenderà poche ore dopo.

Il momento più atteso sarà alle ore 18.00, quando le luminarie natalizie si illumineranno per la prima volta. Le decorazioni luminose trasformeranno la città in uno scenario fiabesco, dando un tocco di incanto alle serate invernali di residenti e turisti.

“Con l’accensione delle luminarie, Diano Marina dà ufficialmente il benvenuto al periodo natalizio in compagnia della banda musicale, come da tradizione” afferma il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. “È un momento simbolico che ci invita a vivere con gioia queste festività. Invito tutti i turisti e i residenti a partecipare alle iniziative che animeranno la nostra città in questi giorni di festa: a breve pubblicheremo il calendario degli eventi, tra mercatini, presepi, musica e intrattenimento”.