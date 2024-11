Nella giornata di domenica 24 novembre 2024, nei locali della piscina della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria “Antonio Cardile”, si è svolta la manifestazione sportiva denominata “Subacquea ZERO Barriere”. L’evento è stato organizzato dalla HSA Italia in collaborazione con diverse associazioni operanti sul territorio che, grazie ad istruttori qualificati, hanno consentito a 24 atleti con disabilità di cimentarsi in diversi sport acquatici, dalle prove di nuoto libero allo snorkeling e alle simulazioni di immersione con l’utilizzo di bombole.

I partecipanti hanno manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa a cui ha preso parte anche una rappresentanza di frequentatori del 227° Corso Allievi Agenti che, con la loro presenza, hanno testimoniato l’impegno della Polizia di Stato nel lavorare quotidianamente per abbattere ogni barriera.

La manifestazione si è conclusa, con soddisfazione di tutti gli intervenuti, con la consegna degli attestati di partecipazione.