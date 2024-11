L’ Associazione Nazionale Le Donne del Vino delegazione del Piemonte in partnership con Zonta Club Alessandria organizza una giornata benefica a favore di me.dea Centro Antiviolenza, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria.

Alessandria, 4 novembre 2024. Nella splendida sede di Palazzo Monferrato, nel cuore cittadino di Alessandria e presso l’istituto Volta, venerdì 29 Novembre si svolgerà “Un brindisi alla Vita”, un lungo pomeriggio benefico fatto di Cultura, Vino e Solidarietà organizzato dall’Associazione Nazionale Donne del Vino – Delegazione del Piemonte, con Zonta Club Alessandria, a favore di me.dea centro antiviolenza della provincia di Alessandria e il supporto di Guala Closures. L’evento è incluso tra le iniziative promosse dalla Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria contro ogni forma di violenza sulle donne.

Le diverse realtà uniscono le proprie forze all’insegna di importanti valori condivisi: la valorizzazione della forza delle Donne, il loro fondamentale ruolo nella società, contro ogni forma di violenza e discriminazione. Una giornata durante la quale portare a fattor comune la consapevolezza che la violenza contro le donne e le difficoltà nel raggiungere l’indipendenza economica siano spesso facce della stessa medaglia.

Diverse le esperienze che si potranno vivere ad Alessandria venerdì 29 novembre: dal visitare “Come eri vestita?”, mostra di Amnesty International Piemonte e Valle d’Aosta e Associazione Libere Sinergie ospitata da Zonta Club Alessandria presso l’Istituto Tecnico Alessandro Volta, al prendere parte alla masterclass dedicata alla Barbera con cenni storici ed evoluzione del vitigno raccontati da Laura Pesce, Donna del Vino, tra le prime donne Sommelier diplomata A I S in Italia, già protagonista del libro dell’autrice Antonella Saracco fino a degustare i vini tra le migliori produzioni “al femminile” della Regione durante la cena a buffet, a partire dalle 19.30, preparata per accompagnare i vini delle Socie Produttrici Donne del Vino.

La serata, aperta a tutti su prenotazione, sarà accompagnata da musica e dalla voce delle socie Donne del Vino Marina e Monica Marsaglia del Rejoicing Gospel Choir.

Tutti i proventi della serata verranno devoluti a me.dea.

Così commenta la presidente di Donne del Vino Delegazione Piemonte Ivana Brignolo Miroglio “Abbiamo sentito forte la necessità di condividere con me.dea e tutti gli altri partner dell’iniziativa, quanto sia importante per la Donna il raggiungimento di una propria libertà economica come via fondamentale all’emancipazione, per poter uscire da situazioni di abuso e violenza e riscattarsi. Da qui un pomeriggio di Brindisi alla Vita: il vino che tradizionalmente accompagna momenti di gioia e celebrazione diventa metafora di rinascita per la donna. Durante l’evento si celebrerà non solo il vino ma anche il coraggio, la resilienza e la forza che ogni donna porta dentro di sé”.

La presidente di Zonta Club Alessandria, Nadia Biancato, aggiunge “Sosteniamo il centro antiviolenza dalla sua costituzione. Tra le molte iniziative che mettiamo in campo nei 16 giorni di mobilitazione mondiale contro la violenza sulle donne, siamo particolarmente onorate di collaborare con la Delegazione Piemonte dell’Associazione Nazionale Donne del Vino, per gli obiettivi comuni che ci legano: il grande potenziale delle donne potrà meglio esprimersi in un mondo privo di violenza e discriminazione. La nostra comune cena di Natale contribuirà ad un piccolo passo in questa direzione”.

Di seguito il programma di venerdì 29 Novembre:

Dalle 14:30 Istituto Tecnico Alessandro Volta, Via Fratelli Tomassini, Alessandria

“Come eri vestita?”

Mostra di Amnesty International Piemonte e Valle d’Aosta e Associazione Libere Sinergie ospitata da Zonta Club Alessandria per l’eliminazione dei pregiudizi che rendono le vittime di violenza doppiamente vittime

.

Ore 16:00 Palazzo Monferrato – Via San Lorenzo 21

Masterclass

Storia – Evolozione della Barbera

Conduce Laura Pesce Donna del Vino e tra le prime donne Sommelier diplomata A I S in Italia, già protagonista del libro “Laura Pesce Una donna il vino e il destino”





In Degustazione a Palazzo Monferrato



Rosa dei 20 Metodo Classico 100% Barbera – Il Poggio di Gavi.

Baciamisubito 2023 Barbera del Monferrato Doc – La Scamuzza.

Femminile Singolare 2022 Barbera del Monferrato doc – Hic et Nunc.

Montebruna 2021 Barbera d’Asti Superiore Docg 2021 – Braida

Le Nicchie 2021 Nizza Docg – La Gironda





Costo Masterclass con degustazione: 35,00 € (sconto Ais e Fisar € 30,00)

Ore 19:30 Palazzo Monferrato – Via San Lorenzo 21

Cena a Buffet con i vini in degustazione delle Socie Produttrici Le Donne del Vino





Costo cena € 50,00







La serata sarà accompagnata da musica e dalla voce di Marina e Monica Marsaglia del RejoicingGospel Choir

I proventi della serata saranno devoluti a me.dea. Info e prenotazioni: Piercarla 335 69 20 589 | Barbara 347 0014385





Associazione Nazionale Le Donne del Vino è nata nel 1988 per promuovere la cultura del vino e il ruolo femminile nella filiera produttiva enologica e nella società. L’associazione riunisce più di 1200 tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte di vino in tutta Italia.

Zonta Club Alessandria è stato fondato nel 2000 ed è parte di Zonta International, il primo Club Service femminile costituito nel 1919 da Marian de Forest insieme ad un gruppo di “pioniere” dei diritti civili e dell’empowerment femminile. Con iniziative di service e advocacy contribuisce a migliore il mondo per donne e ragazze.

Il centro antiviolenza me.dea, fondato 15 anni fa, da un gruppo di donne determinate, si dedica quotidianamente alla protezione delle vittime di violenza e all’educazione della comunità Ogni giorno offre rifugio e supporto legale o psicologico a coloro che fuggono da relazioni violente, creando rete di solidarietà offrendo nuova speranza a centinaia di donne.