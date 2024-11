Dal 27 al 29 novembre, il tratto terminale di via Saponiera, in prossimità dell’intersezione con via Campodonico, sarà chiuso al traffico per consentire a Rivieracqua di effettuare lavori legati alla posa della nuova condotta idrica del Roja. L’intervento, parte di un più ampio progetto di miglioramento delle infrastrutture idriche, avrà un impatto temporaneo sulla circolazione stradale nell’area.

Durante i tre giorni di chiusura, via Saponiera resterà percorribile in entrambe le direzioni verso e da via Ca Rossa, ma con un’importante restrizione: i mezzi pesanti non potranno transitare né in via Saponiera né il via Ca Rossa e dovranno obbligatoriamente utilizzare via Campodonico, accedendo da via Mimose.

Per gestire il flusso di traffico nella zona interessata dai lavori, il tratto di via Campodonico e via Rossini (lungofiume) sarà regolato da un semaforo temporaneo. La viabilità in queste strade seguirà il criterio del senso unico alternato, per consentire un passaggio sicuro e ordinato nei due sensi di marcia.

Si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e rispettare le indicazioni fornite e di valutare percorsi alternativi per ridurre eventuali disagi.