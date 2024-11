Occimiano – Si erano allontanati questa mattina dalla propria abitazione e avevano perso l’orientamento. Una coppia di anziani del torinese, nel tentativo di ritrovare la strada di casa, ha imboccato una strada sterrata a bordo di un’utilitaria che, probabilmente a causa di una distrazione, è finita fuori strada in curva ed è terminata in una roggia. Illeso il conducente, mentre per la moglie è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Sul posto, i Vigili del Fuoco e i *Carabinieri* di Ticineto.

