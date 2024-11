Collocata in piazza Indipendenza, è stata inaugurata sabato scorso, 16 novembre, alla presenza degli operatori dei servizi ASL e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa, promossa dall’Asl AL in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, è sostenuta e patrocinata dal Comune come segno tangibile dell’importanza e del valore dell’allattamento materno.

Per esprimere l’impegno comune a favore di questa importante fase della vita dei bambini e delle mamme si è scelto di posizionare la panchina, di colore bianco, in un luogo aperto, di passaggio e visibile per la comunità.

A rappresentare l’impegno costante dei servizi ASL AL in questo settore erano presenti la dott.ssa Claudia Deagatone (responsabile dei consultori), la dott.ssa Francesca Formis (coordinatrice ostetrica del punto nascita di Novi Ligure) e la dott.ssa Nadia Cermelli (coordinatrice del nido-pediatria di Novi Ligure). Per l’Amministrazione comunale sono intervenuti il Sindaco Rocchino Muliere, il Vice Sindaco Simone Tedeschi, l’Assessora agli Affari Sociali Rachida Hasbane e la Presidente del Consiglio Comunale Teresa Mantero.

Sempre su questo tema il 7 ottobre scorso il Museo dei Campionissimi ha ospitato il convegno “Allattamento senza confini”, un incontro dedicato al sostegno dell’allattamento materno patrocinato dal Comune e condotto dalle ostetriche del consultorio e del punto nascita di Novi Ligure in collaborazione con l’associazione Cambalache.

(nella foto, da sin.: Francesca Formis, Rachida Hasbane, Claudia Deagatone, Rocchino Muliere, Teresa Mantero, Simone Tedeschi)