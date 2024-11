Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sulla rete stradale cittadina sono state deferite all’autorità giudiziaria due persone per reati stradali.

Il primo episodio, che risale a martedì 22 ottobre, ha come protagonista un motociclista che si è dato alla fuga nonostante l’alt intimato dagli agenti durante un posto di controllo stradale nella frazione San Germano. La pattuglia si è immediatamente attivata all’inseguimento del motociclista ed è riuscita a bloccarlo in Via Visconti.

Il conducente, un cittadino sudamericano residente in città, all’immediato controllo è risultato privo di assicurazione del veicolo e sprovvisto di patente di guida.

Al motociclista, accompagnato presso il Comando, a seguito di accertamenti più approfonditi, è stata accertata la mancanza della patente di guida, mai conseguita, e viste le recidive specifiche a suo carico si è provveduto al suo deferimento all’Autorità giudiziaria. Il motociclo è stato posto sotto sequestro.

Il secondo episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 28 ottobre, nel quartiere Oltreponte, quando il conducente di un’autovettura è stato sottoposto a un controllo in seguito a una maldestra condotta di guida.

Gli agenti hanno rilevato i sintomi di una probabile ebbrezza alcolica e lo hanno accompagnato al Comando di Via Facino Cane dove è stato sottoposto ad accertamenti strumentali all’esito dei quali è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello consentito.

All’uomo, un cittadino casalese di 63 anni, oltre al deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata immediatamente ritirata la patente di guida.