Furto nella notte alla tabaccheria di Valeria Sorli, la nota showgirl del cinema e della Televisione. E’ accaduto nella notte e non è la prima volta. Chi passava in via Emilia a Tortona, questa mattina non ha potuto far altro che osservare una delle vetrine che era stata sfondata dai ladri che a quanto risulta sono entrati all’interno della tabaccheria ed hanno rubato diversa merce.

Il valore, mentre scriviamo, non è stato ancora quantificato. La tabaccheria si trova vicino a piazza Malaspina, dove in passato erano attive alcune bande giovanili, fenomeno poi debellato da Carabinieri e Polizia Locale, anche se alcuni abitanti della zona, a quanto pare, riferiscono che – specie in tarda serata quando negozi e locali pubblici sono tutti chiusi – a non sentirsi sicuri, soprattutto le persone che portano fuori il cane dopo cena.

Le forze dell’ordine ed in particolare i Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza collocate nella zona per cercare di individuare i ladri alla tabaccheria; sarà anche l’occasione di verificare attraverso queste immagini la situazione nella zona nelle ore notturne e valutare se sia il caso di intensificare i controlli o se i timori di alcuni abitanti siano infondati.