Si è presentato in caserma il presunto pirata della strada che nella serata del 19 novembre u.s. è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale della val Nervia, tra i comuni di Dolceacqua e Isolabona, in cui è rimasta ferita una ragazza di 16 anni.

L’automobilista, 43enne, di origini albanesi e residente in un comune limitrofo, per cause in corso di accertamento, ha colliso con il proprio pick-up lo scooter condotto dalla giovane, facendola cadere a terra ed allontanandosi senza prestare alcun tipo di soccorso.

Dopo l’incidente la ragazza è stata elitrasportata presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità.

In tarda serata il conducente dell’auto si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Dolceacqua asserendo di non essersi accorto di quanto accaduto.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per i reati di fuga ed omissione di soccorso.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei militari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.