Folto pubblico e grande interesse a Torino per gli stand del

Villaggio dei Comuni italiani, in Via Roma, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo. Tra gli 80 Comuni presenti, anche Diano Marina, ambasciatore con Aromatica delle eccellenze gastronomiche e naturalistiche della Riviera ligure di ponente. Il Villaggio è stato visitato anche da diverse personalità, tra cui il Sindaco di Torino e Presidente di ANCI Piemonte, Stefano Lo Russo, che si è a lungo intrattenuto con Cristiano Za Garibaldi e Luca Spandre, Sindaco e Assessore al Turismo di Diano Marina (FOTO). Domani, alle ore 15.00, presso UrbanLab, insieme ad Euroflora 2025, Aromatica sarà protagonista di un meeting aperto al pubblico dal titolo “Euroflora e Aromatica, in primavera appuntamenti da non perdere in Liguria”, nel corso del quale verranno presentate congiuntamente le due manifestazioni. Prenotazioni: https://prenotazioni.e23.it/events/96/

Correlati