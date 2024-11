“E’ la tua pelle: proteggila!” recitava il grande manifesto del Lions Club Tortona Castello posizionato accanto al gazebo istituito in piazza Duomo per invitare i cittadini a sottoporsi allo screening per la lotta contro il melanoma o tumore della pelle.

Il fine settimana del 9 e 10 novembre, infatti, è stato dedicato dai Lions Club tortonesi Castello, Duomo e Host alla campagna di prevenzione sanitaria, attraverso appuntamenti gratuiti, in particolare per il melanoma (sabato 9) e per il glaucoma (domenica 10).

Il camper attrezzato, posizionato nei pressi dell’edicola, ha accolto nelle due giornate ben 50 persone, che si sono sottoposte agli screening, ovvero agli esami che, nell’ambito della prevenzione secondaria, permettono di scoprire precocemente in persone asintomatiche, elementi collegabili ad eventuali neoplasie.

I Lions, affiancati dalla Croce Rossa, sono da sempre in prima fila nel promuovere comportamenti responsabili ed un approccio corretto alla salute. Per questo, la visita dermatologica e dermoscopica sui nevi (che definiamo comunemente “nei”), così come la misurazione della pressione oculare, lo spessore corneale e il campo visivo computerizzato permettono una diagnosi precoce, la quale consente eventuali interventi tempestivi che possono preservare la qualità della vita di un paziente.

Gli screeming sono stati realizzati con grande professionalità dai medici lions dott. Paolo Ottobelli (L.C. Tortona Host), oculista, e dalla dott. Anna Micheletti (L.C. San Michele di Pagana Golfo Imperiale), medico estetico, dei quali è giusto sottolineare l’eccezionale disponibilità, all’insegna del motto lionistico “WE SERVE”.

Nella consapevolezza che gli screening mirati giocano d’anticipo nell’individuare elementi sospetti e possono fare la differenza per una diagnosi precoce, risulta evidente che la campagna lionistica di sensibilizzazione e prevenzione ha una valenza importantissima anche dal punto di vista culturale e sociale, perchè è finalizzata ad educare la popolazione a scegliere stili di vita sani, con intelligenza e lucidità.

Marialuisa Ricotti Lions club. Tortona Castello