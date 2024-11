Le Associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi,in collaborazione con CSV Polis, organizzano a Imperia il 22 Novembre 2024 alle ore 16.00 presso la Libreria Ragazzi via Giovanni Amendola 24 un incontro dal titolo

Intelligenza Artificiale e Diritti Umani:

Il contrasto delle forme di odio e discriminazione

Relatore: Floriano Zini

Ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano e vicepresidente di Amnesty International Italia

Presiede e coordina Marco Scarella, Presidente dell’Associazione Genitori Attivi e volontario di Amnesty International

Floriano Zini si occupa professionalmente da anni di applicazioni dell’informatica alla medicina, e spesso utilizza in queste applicazioni tecniche di Intelligenza Artificiale (IA). È anche da più di 20 anni attivista di Amnesty International Italia. Da conoscitore dell’IA e da attivista, gli piace approfondire come essa possa essere sia una minaccia che un’opportunità per i diritti umani. Infatti, se da un lato l’attuale sviluppo dell’IA, accelerato e fuori controllo, rende possibili nuove modalità per violare i diritti, dall’altro, lA e le altre tecnologie dell’informazione possono anche essere strumenti potenti per la loro difesa. Anche attraverso alcuni esempi concreti, Zini illustrerà come Amnesty International, il movimento globale per la difesa e la promozione i diritti umani, si sta attrezzando per affrontare l’impatto che le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale hanno sui nostri diritti fondamentali.

Al mattino il relatore incontrerà nell’Aula Magna del Liceo Amoretti e artistico alcune classi del Liceo delle Scienze umane Amoretti e dell’I.I.S. Ruffini.

INGRESSO LIBERO