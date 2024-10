Nel consiglio comunale di ieri sera a Tortona (la cronaca di quello che è accaduto in un altro articolo) è stata approvata una importante variazione di Bilancio con la quale si destinano oltre oltre 320 mila euro per aggiustare strade, semafori, migliorare la videosorveglianza e la sicurezza idrogeologica, ma il Partito Democratico che è all’opposizione ha votato contro.

Tutto è iniziato con Vicesindaco Daniele Calore che ha illustrato le variazioni al bilancio di previsione che vedono un aumento di 319 mila euro per una serie di interventi fra cui, i principali, sono: 25 mila euro per la sistemazione di strada Cerabino dove il manto stradale è ammalorato, 17 mila euro per interventi di sicurezza idrogeologica lungo il torrente Scrivia, 15 mila euro per sistemazione impianti semaforici in particolare quello sulla strada per Villaromagnano all’altezza della frazione Mombisaggio; 25 mila euro per un intervento di sistemazione della fognatura fra viale Kennedy e via Campanella a servizio delle case di edilizia popolare; 20 mila euro per la manutenzione di canali e fossi in strada per Voghera alla località Capitania, 45 mila euro per il nuovo impianto di rilevazione della velocità presso il semaforo in circonvallazione all’incrocio con via Balustra; 20 mila euro per la sistemazione dell’archivio storico; 15 mila euro per la realizzazione di eventi natalizi. La spesa più consistente è quella di 140 mial euro per implementare il progetto di riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza: nella precedente consiliatura era stato approvato uno stanziamento di 120 mila euro per il progetto di rinnovamento dell’infrastruttura, con questo nuovo stanziamento possiamo proseguire con il progetto di ammodernamento andando a individuare le apparecchiature non funzionanti o comunque da sostituire.

La variazione è stata approvata con i voti della maggioranza, contrari i tre Consiglieri del Partito Democratico, astenuti i Consiglieri Balossino e Galanzino.