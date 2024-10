Si è svolto ieri sera, martedì 29 ottobre, il Consiglio Comunale a Tortona.

1) Nessuna comunicazione dal parte del Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo;

2) approvati all’unanimità i verbali delle precedenti sedute;

3) l’Assessore Giordana Tramarin ha illustrato la delibera relativa alla nomina di due componenti del Consiglio all’interno della Consulta per le Pari Opportunità e della Non Discriminazione. L’istituzione della Consulta erà già stata approvata dal Consiglio nel marzo scorso prevede come membri di diritto anche l’Assessore alle Pari Opportunità, un membro espresso dall’ASL AL, un altro espressione del CISA. Inoltre, tramite una procedura di evidenza pubblica cioè l’avviso già pubblicato sul sito web del Comune che scadrà il prossimo 15 novembre, saranno selezionati gli altri componenti, da un minimo di 9 a un massimo di 13, in rappresentanza di Associazioni, Enti e Movimenti locali o articolazioni cittadine di Associazioni, Enti e Movimenti riconosciuti a livello sovra-territoriale, operanti attivamente a tutela della parità di genere. La finalità della Consulta per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione è quella di rimuovere gli ostacoli, che di fatto, costituiscono discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali, le caratteristiche fisiche e le forme di disabilità, in sintonia con gli art. 3 e 37 della Costituzione italiana e con quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, nonché sulla base delle indicazioni del Consiglio dell’Unione Europea. La votazione ha eletto membri i Consiglieri Marzia Damiani per la maggioranza e Lisa Franzosi per la minoranza.

4) L’Assessore Anna Sgheiz ha illustrato la delibera di approvazione del nuovo regolamento per Commissione Comunale Consultiva per l’Agricoltura: organismo già esistente era precedentemente normato da una legge regionale che è stata recentemente modificata, derogando ai Comuni la realizzazione di un apposito regolamento per il suo funzionamento (allegato). La delibera è stata approvata all’unanimità.

5) L’Assessore Fabio Morreale ha illustrato la variante parziale al Piano Regolatore relativa all’adeguamento formale dell’indicazione grafica delle fasce di rispetto stradali al di fuori del centro abitato delle strade non di gestione comunale (autostrade, statali e provinciali). La delibera è stata approvata all’unanimità.

6) Ancora l’Assessore Morreale ha presentato la delibera per la presa in carico delle aree oggetto di intervento da parte della società Fap Investments sulla strada per Alessandria in frazione Torre Garofoli dove ha realizzato due capannoni per attività logistica. La società ha inoltre realizzato le strade di accesso e finanziato la sistemazione e ampliamento del sistema fognario nell’area come opere compensative. Il Comune incasserà inoltre 921.363 euro di oneri di urbanizzazione. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuti i Consiglieri di opposizione.

La mozione sull’istituzione del Garante Comunale per i diritti delle persone disabili, illustrata dal Consigliere Marzia Damiani, è stata approvata all’unanimità