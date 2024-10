Oggi, venerdì 11 ottobre, è stata siglata con l’Impresa appaltatrice la consegna delle attività di consolidamento e ripristino del corpo stradale al km 82,450 della strada statale 494 “Vigevanese” tra Valenza e Alessandria, dove si è verificato il cedimento del sedime stradale per un tratto di circa 150 metri.

Pertanto, da oggi decorrono i 45 giorni previsti contrattualmente per l’esecuzione dei lavori il cui avvio è previsto la prossima settimana, a valle delle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa vigente.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una paratia di micropali lungo il tratto oggetto del cedimento. Durante l’esecuzione delle lavorazioni resterà in vigore il senso unico alternato senza interruzione della viabilità lungo la statale.

Durante l'esecuzione delle lavorazioni resterà in vigore il senso unico alternato senza interruzione della viabilità lungo la statale.